Cambiaghi: «Tomori tra i top difensori della Serie A, ad Empoli mi trovo bene»

Nicolò Cambiaghi, attaccante dell’Atalanta in prestito all’Empoli, ha parlato dei giocatori che apprezza di più tra cui Tomori del Milan

Intervenuto sulle frequenze di Radio TV Serie A, Nicolò Cambiaghi parla della sua esperienza all’Empoli e si sofferma sui migliori giocatori del campionato, nominando anche il difensore del Milan Tomori.

SULL’EMPOLI – «Ad Empoli mi sono trovato subito bene e devo dire che quando stai bene al campo, col gruppo e tutto il contorno del mondo Empoli, ti aiuta a star bene fuori. Non ci ho pensato due volte a ritornare perché sapevo a cosa sarei andato incontro. Mix perfetto giovani e senatori, ci sono giocatori incredibili e noi possiamo prendere molto da ognuno di loro. C’è tutto per fare bene, trovare l’intesa che serve per andare in campo e vincere. Se continuiamo a lavorare come in queste ultime settimane, i risultati si vedranno».

IL FANTACALCIO – «Ormai è diventato un’ossessione per le persone. Mi faccio tante risate quando la gente mi scrive in direct, mi fa piacere perché mi stimolano. Il mio obiettivo è raggiungere il numero di gol dell’anno scorso, ma naturalmente solo dopo aver raggiunto il traguardo con la squadra».

ATTACCANTI E DIFENSORI TOP – «Dybala, Lukaku, Lautaro sono impressionanti per fisico, tecnica, intelligenza e carisma. Devastanti davvero. In difesa Tomori e Danilo su tutti. Anche nelle squadre medie c’è gente fortissima».