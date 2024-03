Camarda Milan, stallo sul rinnovo: c’è l’accordo, ma tre top club premono. Cosa succede

Camarda Milan, stallo sul rinnovo: c’è l’accordo, ma tre top club europei adesso premono. TUTTI gli aggiornamenti

In casa Milan continuano a tenere banco i discorsi relativi al rinnovo del contratto di Francesco Camarda. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra le parti c’è l’intesa per un triennale ma lo slittamento della firma ha fatto sì che si inerissero nella corsa alcuni importanti club europei.

Tra questi sicuramente il Borussia Dortmund, oltre a Manchester City e Manchester United. Molto, ovviamente, dipenderà anche da quella che sarà la volontà del ragazzo che finora ha mostrato attaccamento alla maglia rossonera.