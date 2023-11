Camarda Milan, parla il suo primo allenatore: «Può diventare una bandiera. Vi racconto questo aneddoto»

Massimo D’Amaro, primo allenatore di Francesco Camarda all’Afforese, ha parlato così del talentino del Milan

A Calciomercato.com, Massimo D’Amaro, primo allenatore di Francesco Camarda all’Afforese, ha parlato così del classe 2008 del Milan, che potrebbe essere convocato contro la Fiorentina vista l’emergenza in attacco.

MONTARSI LA TESTA – «Non è un ragazzo che corre questo rischio, ha la testa sulle spalle e sa quello che sta facendo. Conosco anche i genitori, sono fantastici. E so che sono molto attenti alla sua crescita».

RICORDI DI CAMARDA – «Dopo gli allenamenti mi fermavo da solo con lui per farlo lavorare su alcuni esercizi, si vedeva che era già più avanti degli altri. Anche come altezza, aveva 15/20 cm in più dei suoi coetanei».

MILAN A VITA – «E’ sempre stato legato al Milan, se lo fanno giocare e gli danno fiducia può diventare davvero una bandiera. Ma se non trova spazio c’è il rischio che possa andare via».