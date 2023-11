Camarda Milan: le ULTIME sul talentino rossonero dopo l’allenamento di Milanello, alla vigilia della Fiorentina

Riflettori puntati su Francesco Camarda in vista di Milan Fiorentina. Come riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, il talentino rossonero classe 2008 si è allenato anche oggi in Prima squadra, per il quarto giorno di fila.

Verrà convocato per la sfida di domani a San Siro, e con tutta probabilità comincerà il match dalla panchina.