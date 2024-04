Camarda Milan, si lavora alla ricerca di un accordo: filtra fiducia per il primo contratto ULTIME

Camarda Milan, si lavora alla ricerca di un accordo: filtra fiducia per il primo contratto. Le ULTIME sul talento rossonero

Continuano i contatti tra il Milan e l’entourage di Camarda: i rossoneri, come riportato da calciomercato.com, vogliono blindare i giovani migliore del settore giovanile che si sono messi in mostra in questa stagione.

Tra questi sicuramente Camarda: per l’attaccante del Milan Primavera, il club continua a lavorare per cercare un accordo che possa poi portare alla firma del primo contratto da professionista. Filtra fiducia.