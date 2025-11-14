Connect with us

Camarda, sentite il presidente del Lecce: «Bonus gol? Temo una cosa»

Trevisani non ha dubbi: «Milan-Roma? Se i giallorossi avessero avuto un centravanti normodotato...»

Pulisic confessa: «Se Modric ci ha regalato degli iPhone? La verità è questa...».

Moretto rivela: «Il Milan guarda in Danimarca per un giovane attaccante». Ecco di chi si tratta

Pulisic sull'infortunio subito in Nazionale: «Vi spiego come l'ho vissuto. Momento difficile perché...»

Published

6 minuti ago

6 minuti ago

on

By

Camarda

Camarda ha tirato il rigore perché il Lecce ha un bonus per i suoi gol? Il presidente Sticchi Damiani fa chiarezza sulla questione

Il Milan deve riconoscere un bonus al Lecce per ogni gol di Francesco Camarda? Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, intervenuto all’UniSalento, ha fatto chiarezza una volta per tutte sulla questione. Tirando in ballo anche il famoso rigore sbagliato dall’attaccante classe 2008 contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

NESSUN BONUS, UN’INVENZIONE«Camarda ha battuto il rigore perché il Lecce prende un premio dal Milan per ogni gol che fa, no, è un’invenzione».

LA BATTUTA DEL PRESIDENTE«Se Camarda fa gol il Lecce non percepisce un premio, anzi temo che dobbiamo pagare noi Camarda (ride, ndr)».

