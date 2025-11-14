Camarda ha tirato il rigore perché il Lecce ha un bonus per i suoi gol? Il presidente Sticchi Damiani fa chiarezza sulla questione

Il Milan deve riconoscere un bonus al Lecce per ogni gol di Francesco Camarda? Il presidente del Lecce, Sticchi Damiani, intervenuto all’UniSalento, ha fatto chiarezza una volta per tutte sulla questione. Tirando in ballo anche il famoso rigore sbagliato dall’attaccante classe 2008 contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

NESSUN BONUS, UN’INVENZIONE – «Camarda ha battuto il rigore perché il Lecce prende un premio dal Milan per ogni gol che fa, no, è un’invenzione».

LA BATTUTA DEL PRESIDENTE – «Se Camarda fa gol il Lecce non percepisce un premio, anzi temo che dobbiamo pagare noi Camarda (ride, ndr)».