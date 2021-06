Calhanoglu, serata da dimenticare: per lui in particolare che contro l’Italia avrebbe dovuto guidare la propria squadra al successo

Calhanoglu, serata da dimenticare: per lui in particolare che contro l’Italia avrebbe dovuto guidare la propria squadra al successo o quantomeno ad una gara ad armi pari. Così non è stato, la Turchia crolla sotto i colpi di un’Italia scatenata, nemmeno lui può nulla e così si prende lo scettro del peggiore in condivisione con Demiral.

VOTO 4,5- Mezzo punto in più di Demiral ma la sostanza non cambia: “Anima disperata che, largo a sinistra, non copre, non imposta, non

serve a niente. Però è Calha e dovrebbe assumersi più responsabilità”.