Calhanoglu, per lui ancora un po’ di pazienza: difficile vederlo con la Roma, la rifinitura dirà di più ma Pioli non vorrà correre rischi inutili, in un periodo intenso come questo.

NON CORRERE RISCHI- Come riporta Tuttosport, il giocatore turco avrebbe deciso insieme allo staff medico di provare a forzare, malgrado il problema alla caviglia, per andare almeno in panchina contro la Roma ma è difficile. La rifinitura di oggi darà le risposte necessarie.