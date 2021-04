Calhanoglu, manca un gol per eguagliare tre leggende del calcio turco

Hakan Calhanoglu potrebbe entrare nell’olimpo del calcio turco. Al trequartista del Milan basta un gol per arrivare a quota 50 reti nei top 5 campionati europei. Un traguardo raggiunto fin qui solo da tre calciatori della Turchia, ovvero Hamit Altintop (67), Nihat Kahveci (76) e Mevlut Erdinc (92).

#ACMilan's @hakanc10 is close to scoring 50 goals in the 'top five' European leagues (currently on 49).

Only three Turkish players have reached this milestone since 2000: Mevlut Erdinc (92), Nihat Kahveci (76) and Halil Altintop (67). pic.twitter.com/MPaPSFNXy5

— MilanData📊 (@acmilandata) April 26, 2021