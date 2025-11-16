Calhanoglu potrebbe tornare prima del previsto ad Appiano Gentile, le ultime verso il derby di Milano

Una notizia inattesa, ma accolta con grande favore in casa Inter, sta facendo il giro dei titoli sportivi. Il centrocampista turco Hakan Calhanoglu, uno dei pilastri della formazione guidata da Simone Inzaghi, non è stato convocato dalla Nazionale della Turchia per l’ultima, decisiva sfida del girone di qualificazione.

L’assenza del fantasista in maglia numero 20, noto per la sua precisione sui calci piazzati e la visione di gioco, è dovuta a ragioni precauzionali o gestionali da parte del selezionatore turco, e non a un infortunio. Questo scenario apre una prospettiva decisamente positiva per il Biscione, che potrà contare su un giocatore chiave potenzialmente più fresco in vista degli impegni futuri.

Ritorno Anticipato ad Appiano Gentile

La mancata convocazione di Calhanoglu per l’ultima gara internazionale significa che il centrocampista potrebbe fare rientro ad Appiano Gentile con qualche giorno di anticipo rispetto ai suoi compagni impegnati con le rispettive Nazionali. Questo tempo extra sarà fondamentale per il calciatore ex Milan, che potrà beneficiare di un meritato riposo e di un regime di allenamento personalizzato, gestito dallo staff tecnico nerazzurro.

Per l’Inter, ogni giorno di recupero e preparazione aggiuntivo è oro colato, soprattutto in un periodo della stagione in cui le energie cominciano a scarseggiare e gli infortuni sono sempre in agguato. Il club di Viale della Liberazione trae un significativo vantaggio da questa circostanza, in quanto l’integrità fisica dei suoi top player è la priorità assoluta per mantenere l’alto livello di rendimento.

Focus sul Derby: Calhanoglu Più Carico Contro il Diavolo

Il beneficio maggiore di questa situazione si riversa direttamente sull’impegno più atteso dai tifosi: il derby di Milano contro il Milan. La stracittadina, che opporrà i nerazzurri al Diavolo, sarà una gara fondamentale per la corsa al vertice della Serie A e richiede il massimo sforzo e la migliore condizione fisica da parte di tutti i protagonisti.

Hakan Calhanoglu, che conosce molto bene il peso e l’importanza della sfida, avendo giocato in entrambe le sponde del Naviglio, potrà affrontare i rossoneri con una carica e una freschezza fisica superiori. Arrivare più riposato al derby è un assist indiretto, ma preziosissimo, per l’allenatore Inzaghi che potrà schierare il suo playmaker con la certezza che abbia recuperato al meglio le fatiche accumulate tra campionato e impegni internazionali.