Calhanoglu ha recuperato dal problema alla mano! E per il derby... Le novità

L’attesa per il Derby della Madonnina sale alle stelle, e l’Inter si prepara con un recupero lampo. A partire da domani, il centrocampista turco Hakan Çalhanoğlu sarà a disposizione del tecnico rumeno Cristian Chivu, nonostante un piccolo problema fisico abbia interrotto il suo impegno con la Nazionale turca (un dolore alla mano che lo ha tenuto precauzionalmente fuori dalla gara contro la Spagna). Fortunatamente, lo staff medico Nerazzurro ha confermato che la sua condizione non è preoccupante, e Çalhanoğlu è pronto a dare il massimo in quella che si preannuncia come una delle sfide più significative della stagione.

Il Duello tra Registi: Çalhanoğlu vs Modric

Il Derby non sarà solo uno scontro tra squadre, ma un duello tattico tra centrocampi stellari. L’ex Rossonero si troverà di fronte il fuoriclasse croato Luka Modric, il regista del Diavolo e Pallone d’Oro. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il confronto con un interprete del ruolo ai massimi livelli come Modric è una motivazione in più per Çalhanoğlu, che potrà misurare la propria abilità di regista totale contro il campione croato.

Il legame con il tecnico Chivu è solido: il rumeno ha ricostruito mentalmente e fisicamente il turco, facendone il fulcro del gioco. Chivu ha assegnato a Çalhanoğlu il compito di lanciare l’aggressione alta e di innescare la pressione sulle linee difensive del Milan, supportando il calcio veloce e diretto della squadra. La sua capacità di controllare il pallone e velocizzare l’azione lo rende l’uomo chiave per “aprire” la difesa avversaria.

Il Milan di Allegri e Tare Osserva

Dall’altra parte della barricata, il Milan è forte di un nuovo assetto di comando. La panchina Rossonera è guidata dall’esperto tecnico toscano Massimiliano Allegri, il cui obiettivo è riportare il club ai vertici e rispondere con efficacia alla pressione esercitata dai Nerazzurri. A sostenerlo nelle scelte strategiche c’è il nuovo Direttore Sportivo, l’ex dirigente albanese Igli Tare, che sta lavorando per fornire ad Allegri una rosa profonda, pronta a reggere l’urto di un centrocampo di grande qualità come quello interista.

Çalhanoğlu, capocannoniere della squadra, si appresta a guidare l’Inter con l’ambizione di infliggere al Milan un colpo decisivo nella corsa allo Scudetto.