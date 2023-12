Calhanoglu mette le cose in chiaro:« Migliore rigorista di Serie A? Io». Le parole del centrocampista ex Milan

Calhanoglu ha dimostrato di non avere timore reverenziale nei confronti di nessuno, soprattutto in campo e nel momento di calciare un rigore.

Il turco, arrivato sul red carpet al Gran Galà del calcio, ha risposto a una domanda precisa su chi sia il miglior rigorista in Serie A e la risposta è arrivata diretta: «Io!», lasciando spiazzati i presenti. Il centrocampista ex Milan è andato in gol anche contro il Napoli al Maradona.