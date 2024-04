Calhanoglu e un derby speciale per TRE motivi: l’ex Milan può battere anche un record nella sfida contro i rossoneri

Andrea Paventi ha analizzato Hakan Calhanoglu nel corso del suo intervento per Sky Sport, in vista del derby Milan-Inter. Una partita speciale in cui potrebbe vincere lo scudetto contro la sua ex squadra ma anche eguagliare un record.

LE PAROLE – «Calhanoglu è stato diverse stagioni al Milan, poi è passato dall’altra parte creando un grande legame con la tifoseria. 11 gol, 9 su rigore, nei cinque top campionati nessuno ha segnato così tanto. Si è calato perfettamente nel ruolo che era di Brozovic, diventando uno dei migliori registi al mondo. L’ultimo centrocampista ad andare in doppia cifra fu Perisic, per lui ci saranno motivazioni speciali nel derby»