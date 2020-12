Calhanoglu, anche il Lipsia interessato al giocatore turco

Il Lipsia su Calhanoglu. C’è l’ipotesi di un ritorno in Germania del numero dieci del Milan. Ecco gli aggiornamenti

Hakan Calhanoglu non ha ancora trovato un punto di intesa con il Milan. Il turco, come noto, ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 e non ha intenzione di rinnovare. Il Lipsia è pronto a sfruttare l’occasione per mettere sotto contratto il numero dieci del Milan a parametro zero.

Il giocatore sarebbe felice di tornare in Germania, il campionato in cui era esploso nel Bayer Leverkusen. A gennaio potrebbero esserci i primi contatti tra il club tedesco e il centrocampista di Pioli.