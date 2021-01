Calhanoglu, altro traguardo raggiunto con la maglia del Milan

Hakan Calhanoglu ieri al Vigorito ha disputato la gara numero 150 in tutte le competizioni con la maglia del Milan

Presenza numero 150 per Hakan Calhanoglu con la maglia del Milan in tutte le competizioni. Nel 2020 il fantasista turco è stato il giocatore rossonero che ha preso parte a più gol in gare ufficiali: 31 (15 reti e 16 assist).

Ora per Calhanoglu si apre un mese decisivo per la sua permanenza al Milan: nelle prossime settimane previste nuove visite dell’agente in via Aldo Rossi per discutere del rinnovo.