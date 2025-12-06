News
Calendario Serie A, il programma della 14esima giornata: dove seguire le sfide?
Calendario Serie A: Napoli-Juventus, Torino-Milan e non solo. Dove seguire le varie sfide del turno che inizierà a breve
Oggi alle ore 15:00 ritorna la Serie A, in programma c’è il 14° turno del campionato 2025/2026. Si apre a breve con Sassuolo-Fiorentina e si chiuderà con Torino-Milan che si giocherà lunedì sera alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino.
Dove è possibile seguire le gare della quattordicesima giornata? Solo DAZN o anche SKY? Questo il programma completo della giornata:
- Sassuolo-Fiorentina sabato 6 dicembre ore 15:00 – DAZN
- Inter-Como sabato 6 dicembre ore 18:00 – DAZN
- Verona-Atalanta sabato 6 dicembre ore 20:45 – DAZN/SKY
- Cremonese-Lucca domenica 7 dicembre ore 12:30 – DAZN
- Cagliari-Roma domenica 7 dicembre ore 15:00 – DAZN
- Lazio-Bologna domenica 7 dicembre ore 18:00 – DAZN
- Napoli-Juventus domenica 7 dicembre ore 20:45 – DAZN
- Pisa-Parma lunedì 8 dicembre ore 15:00 – DAZN
- Udinese-Genoa lunedì 8 dicembre ore 18:00 – DAZN
- Torino-Milan lunedì 8 dicembre ore 20:45 – DAZN/SKY