Calendario Serie A, il programma della 14esima giornata: dove seguire le sfide?

 Calendario Serie A, il programma della 14esima giornata
Calendario Serie A: Napoli-Juventus, Torino-Milan e non solo. Dove seguire le varie sfide del turno che inizierà a breve

Oggi alle ore 15:00 ritorna la Serie A, in programma c’è il 14° turno del campionato 2025/2026. Si apre a breve con Sassuolo-Fiorentina e si chiuderà con Torino-Milan che si giocherà lunedì sera alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Dove è possibile seguire le gare della quattordicesima giornata? Solo DAZN o anche SKY? Questo il programma completo della giornata:

  • Sassuolo-Fiorentina sabato 6 dicembre ore 15:00 – DAZN
  • Inter-Como sabato 6 dicembre ore 18:00 – DAZN
  • Verona-Atalanta sabato 6 dicembre ore 20:45 – DAZN/SKY
  • Cremonese-Lucca domenica 7 dicembre ore 12:30 – DAZN
  • Cagliari-Roma domenica 7 dicembre ore 15:00 – DAZN
  • Lazio-Bologna domenica 7 dicembre ore 18:00 – DAZN
  • Napoli-Juventus domenica 7 dicembre ore 20:45 – DAZN
  • Pisa-Parma lunedì 8 dicembre ore 15:00 – DAZN
  • Udinese-Genoa lunedì 8 dicembre ore 18:00 – DAZN
  • Torino-Milan lunedì 8 dicembre ore 20:45 – DAZN/SKY
