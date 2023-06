Calendario Serie A stagione 2023/24: ecco quando verrà svelato, rese note la data e l’ora. Tutti gli aggiornamenti

Ad agosto inizierà un nuovo campionato per il Milan, chiamato ad alzare ulteriormente l’asticella per tornare a competere per il titolo.

È stato da poco reso noto il giorno e l’ora in cui verrà svelato il nuovo calendario della Serie A per la stagione 2023/24: appuntamento a mercoledì 5 luglio alle ore 12.