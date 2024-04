Calendario Milan: il programma dei rossoneri nel mese di aprile, le partite

Chiuso il mese di marzo con la vittoria contro la Fiorentina, il Milan si prepara agli impegni di aprile. Il calendario

Non c’è due senza tre. Come a febbraio e a marzo, anche il mese in arrivo vedrà il Milan impegnato in sei partite: quattro di campionato e due di coppa. Un calendario dalle difficoltà crescenti per i rossoneri, che vogliono continuare a dire la loro in Italia e in Europa.

SERIE A

31ª giornata, Milan-Lecce , sabato 6 aprile ore 15.00 (DAZN) – San Siro

, sabato 6 aprile ore 15.00 (DAZN) – San Siro 32ª giornata, Sassuolo-Milan , domenica 14 aprile ore 15.00 (DAZN) – Mapei Stadium

, domenica 14 aprile ore 15.00 (DAZN) – Mapei Stadium 33ª giornata, Milan-Inter , lunedì 22 aprile ore 20.45 (DAZN) – San Siro

, lunedì 22 aprile ore 20.45 (DAZN) – San Siro 34ª giornata, Juventus-Milan, 27/28 aprile (da definire) – Allianz Stadium

EUROPA LEAGUE