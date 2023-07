Calendario Milan Serie A 2023/24: tutte le tappe della nuova stagione a tinte rossonere, e gli incroci più pericolosi

Il campionato di Serie A 2022/23 prende il via. Si riparte da un Milan che vuole tornare a vincere dopo aver perso lo scettro nella passata stagione.

Non ci resta che scoprire tutte le insidie che attendono la squadra di Pioli, ed il loro percorso in questa nuova stagione. Ecco le 38 tappe dei rossoneri.

Calendario Milan Serie A 2023/24: le partite dei bianconeri

1^ Giornata (20 agosto)

Bologna-Milan

2^ Giornata (27 agosto)

Milan-Torino

3^ Giornata (3 settembre)

Roma-Milan

4^ Giornata (17 settembre)

Inter-Milan

5^ Giornata (24 settembre)

Milan-Verona

6^ Giornata

X

7^ Giornata

X

8^ Giornata

X

9^ Giornata

X

10^ Giornata (29 ottobre)

Napoli-Milan

11^ Giornata

X

12^ Giornata

X

13^ Giornata

X

14^ Giornata

X

15^ giornata

X

16^ Giornata

X

17^ Giornata

X

18^ Giornata

X

19^ Giornata

X

20^ Giornata

X

21^ Giornata

X

22^ Giornata

X

23^ Giornata

X

24^ Giornata (11 febbraio)

Milan-Napoli

25^ Giornata

X

26^ Giornata

X

27^ Giornata

X

28^ Giornata

X

29^ Giornata

X

30^ Giornata

X

31^ Giornata

X

32^ Giornata

X

33^ Giornata

X

34^ Giornata

X

35^ Giornata

X

36^ Giornata

X

37^ Giornata

X

38^ Giornata

X

Calendario Milan Serie A 2023/24: le date

Inizio: domenica 20 agosto 2023

Turno infrasettimanale: mercoledì 27 settembre 2023

Soste per le gare delle Nazionali:

domenica 10 settembre 2023

domenica 15 ottobre 2023

domenica 19 novembre 2023

domenica 24 marzo 2024

Fine: domenica 26 maggio 2024

Calendario Milan Serie A 2023/24: il regolamento

1. La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno.

2. Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si tiene conto dei seguenti criteri:

a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

c) è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società:

EMPOLI – FIORENTINA

INTER – MILAN

JUVENTUS – TORINO

LAZIO – ROMA

NAPOLI – SALERNITANA

d) in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

3. Nella costruzione degli abbinamenti delle Società al fine di determinare i singoli incontri si sono seguiti i seguenti criteri: