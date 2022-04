Calendario Milan: gli impegni dei rossoneri ad aprile

Diverse partite delicate in Serie A e il ritorno della Semifinale di Coppa Italia: aprile si presenta come un mese intenso, complicato e decisivo per i rossoneri. Arriva la primavera, che come sempre si rivela la fase decisiva di ogni stagione, arbitra delle ambizioni di ciascuna squadra. Il Milan entra in questo penultimo mese della stagione sportiva da primo in classifica, con una Finale di Coppa in palio: tanta carne al fuoco, tanti obiettivi e tanto entusiasmo.

SERIE A

Milan-Bologna : lunedì 4 aprile, ore 20.45, San Siro – 31ª giornata (DAZN/SKY)

: lunedì 4 aprile, ore 20.45, San Siro – 31ª giornata (DAZN/SKY) Torino-Milan : domenica 10 aprile, ore 20.45, Olimpico Grande Torino – 32ª giornata (DAZN)

: domenica 10 aprile, ore 20.45, Olimpico Grande Torino – 32ª giornata (DAZN) Milan-Genoa : venerdì 15 aprile, ore 21.00, San Siro – 33ª giornata (DAZN)

: venerdì 15 aprile, ore 21.00, San Siro – 33ª giornata (DAZN) Lazio-Milan : data e ora da definire – Stadio Olimpico – 34ª giornata

: data e ora da definire – Stadio Olimpico – 34ª giornata Milan-Fiorentina: data e ora da definire – San Siro – 35ª giornata

COPPA ITALIA