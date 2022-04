Calendario Milan Primavera: gli impegni dei rossoneri ad aprile

La Primavera del Milan di mister Giunti è attesa da un calendario piuttosto impegnativo ad Aprile, ecco tutti i match

Aprile sarà invece un mese molto intenso per la Primavera di Giunti, attesa da un nutrito blocco di partite che decreteranno la possibilità o meno di arrivare a giocarsi i play-off. Saranno sette le partite di campionato da disputare, di cui tre turni infrasettimanali: un “ciclo terribile” che testerà le ambizioni dell’U19 rossonera, che proverà a entrare in post-season per la prima volta dalla stagione 2015/16.

PRIMAVERA 1