Calendario Milan Femminile: gli impegni delle rossonere ad aprile

Archiviata la vittoria contro la Fiornentina, ad aprile le rossonere saranno impegnate per altre tre volte ecco il calendario

La corsa per il secondo posto che vale la Champions League è ancora viva, seppur con 5 punti da recuperare in classifica. La Semifinale di ritorno di Coppa Italia chiama le rossonere a una difficilissima rimonta sulla Juventus, dopo la sconfitta del Vismara. Le speranze della formazione di Mister Ganz passano inevitabilmente dalle due partite contro Empoli e Pomigliano, da vincere per restare in scia alla Roma, e prima di giocarsi tutto a maggio nelle due sfide contro Inter e Juventus.

SERIE A

Empoli-Milan : domenica 3 aprile, Centro Sportivo di Petroio (Vinci) – 19ª giornata

: domenica 3 aprile, Centro Sportivo di Petroio (Vinci) – 19ª giornata Milan-Pomigliano: data e ora da definire, CS Vismara – 20ª giornata

COPPA ITALIA