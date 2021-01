Calendario Milan femminile: gennaio sarà il mese della Supercoppa

Calendario Milan femminile: ecco il mese di gennaio delle rossonere di Maurizio Ganz impegnate anche in Supercoppa

Le rossonere torneranno in campo il prossimo 6 gennaio: allo Stadio Comunale di Chiavari, contro la Fiorentina, la formazione di Maurizio Ganz disputerà la Semifinale di Supercoppa Italiana, alle ore 18.00. In caso di vittoria, la Finale è in programma sempre a Chiavari il 10 gennaio alle 12.30 contro una tra Juventus e Roma. La ripresa del campionato è invece fissata per il 16 gennaio, quando il Milan è atteso dalla trasferta con l’Hellas Verona (ore 12.30) che chiuderà il girone d’andata. Domenica 24 gennaio, invece, via al girone di ritorno con Florentia-Milan. Nel fine settimana successivo, 30/31 gennaio, tornerà la Coppa Italia con i Quarti di Finale: per le rossonere, avversaria, data e orario sono ancora tutti da stabilire.

Fiorentina-Milan: mercoledì 6 gennaio, ore 18.00, stadio Comunale di Chiavari – Semifinale Supercoppa Italiana (eventuale Finale domenica 10 gennaio ore 12.30)

Hellas Verona-Milan: sabato 16 gennaio, ore 12.30, Sinergy Stadium – 11° giornata

Florentia-Milan: domenica 24 gennaio, orario TBD, stadio Santa Lucia – 12° giornata