Calendario Milan, il dicembre della verità per il Diavolo di Allegri: un mese di fuoco tra Lazio e Supercoppa per sognare in grande

Calendario Milan, dalla doppia sfida ai biancocelesti alla Final Four di Riad, si decide gran parte della stagione

Come in un simbolico calendario dell’avvento, il mese che sta per iniziare rappresenta uno snodo cruciale e definitivo per le ambizioni del Diavolo. Il dicembre di Massimiliano Allegri ha tutto il sapore della prova del nove: in questi trenta giorni si capirà se il Milan è tornato davvero competitivo per vincere trofei. La posta in palio è altissima: dalla doppia sfida ravvicinata contro la Lazio fino al prestigioso appuntamento con la Supercoppa Italiana, i rossoneri si giocano una fetta enorme del loro futuro sportivo. Non esistono vie di mezzo: è un dentro o fuori che non ammette appelli, prima di un gennaio che permetterà a Luka Modric e compagni di rifiatare, complice l’assenza dalle coppe europee, e magari lanciare la volata scudetto.

Come sottolinea l’analisi odierna di Sport Mediaset, il biglietto da visita con cui il Milan si presenta a questo tour de force è un curriculum impeccabile nei big match. Il ruolino di marcia contro le grandi del campionato è impressionante: vittorie pesanti contro Roma, Napoli, Inter e Bologna, impreziosite dal pareggio strappato in casa della Juventus. In cinque scontri diretti, la difesa rossonera ha subito un solo gol, peraltro su rigore contro i partenopei, confermando una solidità granitica esaltata dalla recente parata di Maignan nel derby. La sfida alla Lazio di Sarri, l’unica big mancante all’appello, sembra l’avversario ideale per esaltare le doti di compattezza e rapidità in ripartenza che sono diventate il marchio di fabbrica della squadra di Allegri.

Calendario Milan, in arrivo Coppa Italia e Supercoppa Italiana

Il calendario, però, non concede respiro e richiede uno sforzo extra. Oltre al campionato, il Milan si giocherà l’accesso ai quarti di Coppa Italia in gara secca all’Olimpico, un obiettivo primario vista l’assenza dell’Europa. Il momento clou arriverà il 18 dicembre a Riad, con la semifinale di Supercoppa contro il Napoli, prima di chiudere l’anno il 28 a San Siro contro il Verona. Nel mezzo, le insidiose sfide di campionato con Torino e Sassuolo. Sarà un mese che dirà tutto sulle reali ambizioni di una squadra che finora ha perso una sola volta (alla prima giornata contro la Cremonese) e che sembra aver finalmente superato la fase critica dell’emergenza infortuni.