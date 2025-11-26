Supercoppa Italiana, le informazioni per acquistare i biglietti delle partite del Milan. Segui le ultimissime

Il Milan si prepara a volare a Riyadh, in Arabia Saudita, per contendersi il primo trofeo stagionale: la Supercoppa Italiana. L’attesissima finale, che vedrà i Rossoneri affrontare i campioni in carica del Napoli, è in programma giovedì 18 dicembre alle ore 22:00 (orario locale), all’interno del moderno stadio Al-Awwal Park.

Il club ha prontamente comunicato le modalità di vendita dei biglietti, essenziali per permettere ai tifosi del Diavolo di seguire la squadra in questa trasferta internazionale. L’acquisto sarà gestito interamente sulla piattaforma online Vivaticket (fonte citata), seguendo un preciso calendario suddiviso in fasi:

Le Tre Fasi di Vendita su Vivaticket

Fase Abbonati (Priorità Massima): Inizio: Dalle ore 12:00 di venerdì 14 novembre .

Dalle ore di . Termine: Fino alle 23:59 di domenica 16 novembre .

Fino alle di . Dettagli: Ogni abbonato avrà il diritto di acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, garantendo un vantaggio a chi sostiene il club fedelmente. Fase CRN Card (Tessera del Tifoso): Inizio: Dalle ore 12:00 di lunedì 17 novembre .

Dalle ore di . Termine: Fino alle 23:59 di martedì 18 novembre .

Fino alle di . Dettagli: I possessori della CRN Card potranno acquistare fino a un massimo di 4 biglietti. Vendita Libera (Fino a Esaurimento): Inizio: Dalle ore 12:00 di mercoledì 19 novembre .

Dalle ore di . Dettagli: Ogni tifoso potrà acquistare un massimo di 4 biglietti, fino a esaurimento delle disponibilità.

Prezzi e Logistica del Titolo d’Accesso

I costi dei tagliandi sono stati definiti: i biglietti per la tribuna centrale avranno un costo di 50€, mentre il settore ospiti, destinato al tifo organizzato, sarà disponibile al prezzo popolare di 20€.

È fondamentale che i tifosi completino correttamente la procedura: al termine dell’acquisto su Vivaticket, verrà inviato un voucher contenente le istruzioni precise per il ritiro del titolo d’accesso e le indicazioni per l’ingresso allo stadio Al-Awwal Park.

La Supercoppa è il primo test per il Milan di Massimiliano Allegri, il nuovo e ambizioso allenatore. Con Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, che lavora per rinforzare la squadra, la vittoria di questo trofeo in trasferta sarebbe un segnale forte sulla ritrovata mentalità vincente dei Rossoneri.