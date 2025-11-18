Calendario Milan, date e orari di tutti i prossimi match dei rossoneri! E dove vederli… Segui le ultime sui rossoneri

La Lega Serie A Enilive ha ufficializzato il programma completo con date, orari e assegnazioni televisive degli incontri di campionato fino alla 22ª giornata della stagione 2025/2026. Un periodo cruciale per il Milan del tecnico toscano Massimiliano Allegri, richiamato in panchina per guidare i Rossoneri verso le vette del calcio italiano. L’agenda fitta impegnerà il Diavolo in partite di cartello, inclusi due big match in trasferta.

Le Sfide Clou tra Derby e Trasferte Difficili

La prima sfida imperdibile che attende i tifosi è il Derby della 12ª giornata: Inter-Milan, in programma domenica 23 novembre alle ore 20.45 (diretta DAZN). Un appuntamento che il Diavolo non può sbagliare per dare un segnale forte in campionato.

Seguiranno altri impegni serali di rilievo. La 13ª giornata vedrà il Milan-Lazio (sabato 29/11, 20:45, DAZN/Sky/Now), mentre la 14ª giornata sarà un posticipo del lunedì sera: Torino-Milan (lunedì 08/12, 20:45, DAZN/Sky/Now).

Il periodo natalizio vedrà il club di via Aldo Rossi affrontare l’ultimo match dell’anno in casa: Milan-Verona (domenica 28/12, 12.30, DAZN). Il 2026 si aprirà con una trasferta in Sardegna, Cagliari-Milan (venerdì 02/01, 20.45).

Il Tuffo nel 2026: La Sfida con la Roma

Il calendario si chiuderà con un altro confronto di altissimo livello in trasferta: Roma-Milan, in programma per la 22ª giornata domenica 25 gennaio alle ore 20.45 (DAZN).

Questo periodo di fuoco, che comprende anche il recupero della 16ª giornata Como-Milan (giovedì 15/01, 20.45), sarà gestito anche dal nuovo Direttore Sportivo dei Rossoneri, l’ex dirigente albanese Igli Tare. La sua visione strategica e l’eventuale mercato di riparazione dovranno garantire ad Allegri una rosa profonda e pronta per affrontare le intense settimane di campionato.

Giornata Partita Data e Orario Canale TV Principale 12ª Inter-Milan Dom 23/11, 20:45 DAZN 13ª Milan-Lazio Sab 29/11, 20:45 DAZN/Sky/Now 14ª Torino-Milan Lun 08/12, 20:45 DAZN/Sky/Now 22ª Roma-Milan Dom 25/01, 20:45 DAZN

