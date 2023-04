Caldirola su Inter-Milan in Champions: «Sarà un bel derby e...»

Caldirola su Inter-Milan in semifinale di Champions: «Sarà un bel derby e…». Le parole del difensore del Monza

Luca Caldirola ha parlato ai microfoni di Mediaset del derby di Champions League fra Inter e Milan. Le parole del difensore del Monza:

«Un bel derby. Avere due squadre italiane in semifinale è bellissimo quindi vuol dire che una andrà in finale. Io me la godo, mi guardo andata e ritorno seduto sul divano e che vinca il migliore».