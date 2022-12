Caldara: «Il Milan è un grande rimpianto che avrò per sempre»

Mattia Caldara, difensore dello Spezia, torna sulla sua sfortunata esperienza al Milan. Le sue dichiarazioni

«Mi sono sempre sentito un giocatore di calcio. Alla Juve feci solo la tournée estiva in America, poi passai al milan con Gattuso e lì ho avuto i guai fisici. Tanta sfortuna e dolori. Il Milan (una presenza in coppa Italia e una in Europa League, ndr) è il grande rimpianto che avrò per sempre.»