Caldara al Venezia: le cifre dell’accordo tra i due club

Caldara al Venezia: sono ormai note le cifre dell’accordo in essere tra le due società per la cessione in prestito del difensore

Giungono i primi dettagli dell’accordo, stipulato in serata tra il Milan e il Venezia, propedeutico per il passaggio del difensore rossonero Mattia Caldara ai lagunari.

Secondo quanto appreso dal portale tuttomercatoweb.com, i due club hanno raggiunto un accordo in prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. Da parte sua, il difensore ha ponderato attentamente tutte le offerte ritenendo il progetto presentatogli dai lagunari il migliore in assoluto per rilanciare la propria carriera.

Il difensore classe 1994 saluta nuovamente il Milan dopo la seconda esperienza vissuta a Bergamo con la maglia dell’Atalanta: pur di accettare la corte degli arancioneroverdi, ha declinato numerose offerte giunte dall’Italia e dall’estero, come quelle prospettate da Cagliari e Sampdoria.