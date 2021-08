Calciomercato Milan: incontro in corso con un club per Caldara

Calciomercato Milan, si scalda la pista che potrebbe condurre il difensore Mattia Caldara al Venezia: ecco i dettagli

Il mercato in uscita del Milan prende forma: dopo una prima parte di sessione in cui, la dirigenza rossonera, ha posto le basi per gli acquisti dei vari Tonali, Tomori, Diaz (prestito rinnovato per due anni), Ballo-Tourè, Maignan e Giroud, ecco che cominciano a sbloccarsi anche i movimenti in uscita, dopo i dolori addii di Donnarumma e Calhanoglu causa scadenza di contratto.

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, sul proprio portale gianlucadimarzio.com, infatti, è in corso un colloquio di mercato tra Milan e Venezia per definire il passaggio di Mattia Caldara alla corte di Paolo Zanetti. Seguiranno aggiornamenti ma, la trattativa, potrebbe essere impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto.