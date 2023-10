Calcioscommesse, Zaniolo a Torino per l’interrogatorio: tutti gli aggiornamenti sull’ex obiettivo di mercato del Milan

Nicolò Zaniolo è a Torino per essere ascoltato dalla Procura di Torino in merito al filone d’indagini riguardanti il caso scommesse nel calcio. L’attaccante dell’Aston Villa, ex obiettivo di mercato del Milan, è iscritto al registro degli indagati.

Al calciatore è contestato l’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, previsto all’art. 4 della legge 401 del 1989. Ancora da capire se il giocatore abbia scommesso anche sul calcio.

L’ex Roma è stato ascoltato per tre ore dalla pm Manuela Pedrotta. Sono attesi adesso novità in merito al caso scommesse e al futuro del giocatore.