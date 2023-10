Calcioscommesse, gli inquirenti non hanno dubbi: «Si arriverà a 30 giocatori coinvolti». Tutte gli aggiornamenti

Continua a tenere banco il caos legato alle scommesse. La Polizia sta lavorando sulle chat di una decina di giocatori legati a Fagioli per risalire a nuove infrazioni.

Come riportato questa mattina da La Repubblica, siamo soltanto all’inizio delle indagini e tra gli inquirenti c’è qualcuno convinto che si arriverà come minimo a trenta giocatori coinvolti in questa inchiesta.