Calciomercato, Zaniolo verso l’addio alla Roma: Milan defilato

Calciomercato Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma a gennaio: il Milan, da sempre interessato al ragazzo, appare defilato

Nicolò Zaniolo pronto a diventare un protagonista di questa e della prossima finestra di mercato.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sull’attaccante della Roma – oltre a Milan e Juve in Italia, e West Ham, Tottenham, Arsenal e Newcastle in Premier – le ultime squadre che si candidano sono il Leicester e il Borussia Dortmund.