Calciomercato: tutti i nomi del Milan 2022

Ormai a ridosso dell’apertura della sessione di Gennaio di calciomercato, il Milan fa molto parlare di sé: i rossoneri puntano in alto, ben oltre lo scudetto, da contendere ai nerazzurri.

Il problema del Milan resta quello degli infortuni subiti nella prima metà della stagione: sembra tuttavia che Leao, Rebic e Calabria possano riprendersi presto; questa ripresa, unitamente a delle operazioni di rilievo sul calciomercato di Gennaio, dovrebbe garantire il giusto sprint per arrivare allo scudetto e oltre. Un’ambizione, questa, che trova conferma anche nei movimenti sulle quote scommesse, che si adattano perfettamente al clima di speranza e determinazione respirato dai tifosi rossoneri in vista della ripresa di Gennaio: nomi internazionali sono fatti anche su bookmakers e casinò non aams sicuri.

La situazione in campo

In porta, la ripresa dall’infortunio al polso di Maignan permette ai tifosi rossoneri di tirare un profondo sospiro di sollievo: l’estremo difensore – coadiuvato da Tatarusanu, che lo ha sostituito durante la degenza – si rivela uno dei migliori sul campo, tanto da adombrare l’astro del Milan che fu Donnarumma.

Proseguendo con il terzino destro, si segnala il rientro di Calabria, assoluto e indiscusso padrone di tutta la fascia difensiva di sua competenza. Centrale di destra, Fiyako Tomori, viene confermato nel suo ruolo anche per il 2022, essendosi rivelato uno dei migliori acquisti del club rossonero degli ultimi anni.

Per il centrale di sinistra, si pone il problema della sostituzione di Simon Kjaer, fino ad ora affidata al solo Romagnoli. Kjaer è ormai in panchina, avendo chiuso per infortunio anticipatamente la sua stagione. Il Milan, guardandosi intorno, sogna apertamente Botman, centrale del Lille, team che chiede 30 milioni per un suo passaggio al club italiano. Dato il costo, forse troppo elevato per la dirigenza di via Aldo Rossi, una valida alternativa sarebbe Omeragic. Infine, altro nome papabile è quello di Andreas Christensen, il cui rinnovo con il Chelsea è al momento bloccato. Chiude la difesa, a sinistra, uno dei terzini mancini più famosi e performanti al mondo: Hernandez.

Il ruolo del mediano, invece, sembra essere ormai fuori discussione: Sandro Tonali, ex giocatore del Brescia, viene confermato nel ruolo più determinante della squadra, proprio al cento della rosa rossonera. Ad accompagnarlo, tuttavia, non ci sono al momento giocatori altrettanto performanti, viste le prestazioni di Bennacer e Bakayoko; da qui, le ambizioni di Maldini su Renato Sanches, anche lui nel Lille, come Botman: prenderli entrambi, va da sé, sarebbe per la dirigenza meneghina un ottimo colpo.

Andando all’attacco, Maldini deve porsi il problema dell’ala destra, al momento coperta da Saelemakers, ottimo giocatore che, tuttavia, non sempre riesce a concludere. Anche qui, la possibilità di rimpiazzarlo, magari con un Dembelé, farebbe la gioia della squadra e dei suoi tifosi: la richiesta di 40 o 50 milioni potrebbe rivelarsi un investimento fortissimo, ma che sicuramente pagherebbe sul lungo periodo. Altre opzioni valide sarebbero Berardi e Kulusevsky, più economici, certamente, ma non dello stesso livello.

Sulla trequarti, i problemi restano sempre gli stessi: il Covid-19 ha tolto qualcosa a Brahim Diaz; ci vuole un volto nuovo, e Maldini sembra voler puntare su Nabil Fekir, al costo di 25 milioni. Si tratta di una somma non indifferente, ma vista l’imminente scadenza del suo contratto con il Real Betis, magari la dirigenza rossonera riuscirà a sborsare qualcosa in meno. In alternativa, il club di Via Aldo Rossi potrebbe puntare su giocatori più entusiasti e meglio disposti: tra questi, Romain Faivre; è ancora incerto come il Milan deciderà di comportarsi rispetto alla possibilità di inserire un altro trequartista a Gennaio.

L’ala sinistra non soffrirebbe di alcun problema, in realtà: Leao e Rebic coprono il loro ruolo in maniera eccellente, andando tuttavia spesso incontro a seri infortuni (come al momento attuale); da qui, la necessità di guardarsi intorno, andando a caccia di nuovi giocatori: il nome-bomba è quello di Lorenzo Insigne. Dati i forti investimenti in atto, il centravanti più papabile, a questo punto, è Luka Jovic, molto ben disposto a una transizione verso il Milan,

Due possibili cessioni

Non solo acquisizioni: per il Milan sono previste anche due cessioni. Infatti, Samu Castillejo, che si spera di vendere a 8 milioni, andrà probabilmente al Genoa o al Getafe; altro addio verrà dato da Maldini a Andrea Conti, che probabilmente traghetterà verso il Genoa o la Sampdoria; altre possibili opzioni potrebbero essere il Bologna o l’Empoli.