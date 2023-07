Presidente Galatasaray svela un retroscena: «Ecco cosa ha rifiutato Icardi». Le ultime sull’ex obiettivo di mercato rossonero

Dursun Ozbek svela un retroscena di mercato su Mauro Icardi. Ecco le parole, raccolte da TMW, del presidente del Galatasaray sull’ex obiettivo di mercato del Milan:

«Ha rifiutato 40 milioni per un biennale offerto da un club dell’Arabia Saudita. Ha preferito il Galatasaray: gli vogliamo molto bene e gli paghiamo 6 milioni netti più 4 milioni in più che pagherà il nostro sponsor. In totale guadagnerà 10 milioni di euro».