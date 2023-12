Calciomercato Milan: rossoneri in pole per la nuova stellina del calcio francese. Per lui garantisce Moncada

Il Milan è al lavoro sul mercato non solo per colpi di primissima fascia ma anche per operazione di prospettiva: è il caso di Guy Noel Zohouri, classe 2007 del Le Havre.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri sarebbero già in pole per il centrocampista classe 2007, seguito ormai già da un paio d’anni e per il quale garantisce Moncada.