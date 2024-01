Calciomercato Milan: Zirkzee strizza l’occhio ad un’altra squadra? Quel gesto non è passato inosservato da parte dell’attaccante

Joshua Zirkzee rappresenta uno degli obiettivi del calciomercato Milan in attacco in vista della prossima estate. Un gesto dell’attaccante del Bologna, però, non è passato inosservato…

Zirkzee commenting under Weah & Nonge's posts last night 👀 📸 @Nathan_Gr_ pic.twitter.com/aywpjxkZsj — Juve Canal (@juve_canal) January 5, 2024

L’obiettivo rossonero, infatti, ha commentato così le foto di Weah e Nonge della Juve dopo la roboante vittoria in Coppa Italia con la Salernitana. Indizi di mercato?