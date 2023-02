Calciomercato Milan, colpo Zaniolo in estate? Lo scenario. Il giallorosso ora è fermo a Roma, ma la situazione potrebbe sbloccarsi

Poteva lasciare la Roma per giocare questi ultimi sei mesi della stagione, ma Zaniolo è rimasto al palo: in estate il Milan potrebbe tornare alla carica.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri potrebbero tornare alla carica per Nicolò in estate. Il prezzo scende e provare a puntare sul classe ’99 potrebbe essere la strada giusta per rinforzare la squadra.