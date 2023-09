Mercato Milan, Zanetti su Baldanzi: «Per fare carriera deve…». Il tecnico dell’Empoli parla del trequartista e delle su qualità

Paolo Zanetti ha parlato a Dazn dopo Empoli Juve di Tommaso Baldanzi, trequartista che è stato accostato a lungo al Milan. Ecco le sue parole:

BALDANZI – «Io credo che Baldanzi abbia qualità per giocare in tutte le posizioni tra il centro e centro destro. E’ un mancino che si va ad aprire per natura, è più specifico come trequartista. Deve anche imparare a fare un altro tipo di ruolo. Se andate a vedere quanto squadre giocano col 4-3-1-2 in Europa non me ne viene in mente nemmeno una. Se vuole fare carriera deve fare l’uno e l’altro. Ha tanta qualità, spostarlo di 10 metri non può esere un problema».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA!