Calciomercato Milan: ultimo tentativo per Adli in arrivo?

Calciomercato Milan: ultimo tentativo dei rossoneri per Adli in vista. Possibile solo in caso di fumata nera di un obiettivo ancora in corsa

Saranno sicuramente tre giorni movimentati in chiave calciomercato per il Milan che, se dovesse sfumare anche il colpo Faivre, potrebbe tornare nuovamente su un pallino presente sulla lista dei desideri di Maldini e Massara da ormai diverse settimane.

Si tratta dell’ormai conosciuto Yacine Adli, attualmente in forza al Bordeaux, utile sia da centrocampista sia sulla linea dei tre dietro alla punta. E’ quindi il profilo che la società rossonera cercherebbe, e chissà che non potrebbe arrivare un ultimo tentativo per il giocatore francese da parte del club di Via Aldo nelle ultime ore di mercato.