Calciomercato Milan, proposto il brasiliano Willian: la situazione

Calciomercato Milan, nei giorni scorsi è stato proposto a Maldini il profilo di Willian: pista da tenere in considerazione

Importante novità per quanto riguarda il mercato del Milan: secondo RMC Sport infatti, nei giorni scorsi è stato proposto a Paolo Maldini il profilo di Willian, brasiliano in uscita dall’Arsenal, classe ’87.

GIOCATORE CHE PIACE – Il calciatore piace molto al DT rossonero che tiene profondamente in considerazione la sua candidatura anche per la possibilità di tesserarlo a parametro zero: l’Arsenal infatti lo lascerebbe andare a titolo gratuito.