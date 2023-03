Calciomercato Milan, sorpresa Vranckx: riscatto vicino

Ultime novità di calciomercato per il Milan. I rossoneri studiano il riscatto di Aster Vranckx dal Wolfsburg

Il futuro di Aster Vranckx potrebbe essere ancora al Milan. Nonostante sia finito in fondo alle gerarchie di Pioli e non scenda in campo da quasi due mesi, i rossoneri sono orientati a riscattarlo dal Wolfsburg. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club dovrà spendere 12 milioni di euro.

Una cifra che, seppur contenuta, non sembrava essere nella volontà della dirigenza, soprattutto per un giocatore in fondo alle rotazioni. Ma da Milanello lo vedono in crescita e presto potrebbe arrivare una chance anche da subentrato. Il belga inoltre è ancora molto giovane (classe 2002).