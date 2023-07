Reijnders Milan: l’olandese vuole i rossoneri. La situazione e le ultime sul futuro del centrocampista dell’AZ Alkmaar

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Reijnders ha già espresso una preferenza verso il Milan e il club rossonero lavora per limare il prezzo con l’AZ Alkmaar.

Inoltre, nella giornata di ieri, il centrocampista non è sceso in campo nell’amichevole pareggiata dall’Az Alkmaar contro lo Shakhtar Donetsk, indice che c’è una volontà di preservarlo in vista di sviluppi di mercato.