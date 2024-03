Calciomercato Milan, cambia la strategia di Furlani: ecco la nuova PRIORITÀ per l’estate. Tutti i dettagli verso l’estate

Potrebbe cambiare la strategia del calciomercato Milan in vista della prossima sessione estiva: come riportato da calciomercato.com c’è una nuova priorità per i rossoneri.

Furlani infatti vorrebbe trovare il vice Theo Hernandez: il nuovo obiettivo è quindi quello di trovare un nuovo terzino sinistro per allungare la rosa, aumentare le alternative in mano di Pioli e soprattutto tutelarsi in caso di partenza del terzino francese.