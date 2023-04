Calciomercato Milan, caccia al vice Giroud: due nomi in cima alla lista

Calciomercato Milan, caccia al vice Giroud: ecco i due nomi in cima alla lista del club rossonero per il futuro

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Milan è alla ricerca di un attaccante in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Un partner di Giroud, o anche un suo vice, visto il rendimento deludente di Origi.

Paolo Maldini e Frederic Massara osservano Victor Boniface, attaccante classe 2000 dell’Union Saint-Gilloise. In stagione ha realizzato 20 gol in 47 partite fra tutte le competizioni. L’altro nome è Folarin Balogun, in prestito dall’Arsenal al Reims.