Calciomercato Milan: Vasquez torna in rossonero ma va subito via, scelta la prossima squadra

L’esperienza di Devis Vásquez allo Sheffield Wednesday è finita in anticipo, tornerà al calciomercato Milan ma solo per poco. Scelta la prossima squadra

Ritorno alla base ma subito via. Il calciomercato Milan in queste ore sta definendo una nuova operazione di questa sessione invernale.

Come riportato da Daniele Longo si tratta di Devis Vásquez. La sua esperienza allo Sheffield Wednesday in prestito è finita in anticipo, tornerà in rossonero ma solo per poco. L’Ascoli è pronto ad accoglierlo come nuovo portiere della squadra.