Calciomercato Milan, spazio anche alle uscite: due rossoneri già con le valigie in mano pronti a cambiare aria

Non solo le entrate, la dirigenza del Milan si concentra anche sulle possibili uscite che dovranno essere completate entro la fine di questa sessione di calciomercato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, due rossoneri sono già con le valigie in mano. Da un lato c’è Luka Romero, che in queste ore passerà in prestito secco all’Almeria; dall’altra Davide Bartesaghi, su cui sta spingendo il Frosinone.