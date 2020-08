Calciomercato Milan, un difensore potrebbe tornare in patria

Calciomercato Milan, la dirigenza pensa a ridisegnare il proprio reparto difensivo: un centrale potrebbe presto tornare in patria

Calciomercato Milan, la dirigenza rossonera sta lavorando anche sul mercato in uscita: Leo Duarte, centrale brasiliano prelevato l’estate scorsa, non ha convinto Stefano Pioli che avrebbe individuato di Nikola Milenkovic la prima alternativa.

L’ex Flamengo Duarte gode ancora di molti estimatori in Brasile, ma il Milan non vorrebbe privarsi dopo solo un anno dell’investimento fatto neanche un anno fa (10 milioni di euro): proprio per questo motivo Massara e Maldini starebbero valutando una cessione in prestito.