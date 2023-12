Calciomercato Milan, Giuntoli può soffiare l’obiettivo di Moncada! Le ultime

Calciomercato Milan, Giuntoli può soffiare l’obiettivo di Moncada e portarlo alla Juventus! Tutte le ultime

La Juventus starebbe lavorando in maniera attiva a un colpo di mercato in prospettiva: si tratta di Andrea Colpani, gioiellino del Monza su cui c’è da tempo anche il Milan.

Come riportato da Tuttosport, Giuntoli starebbe provando a soffiare il giocatore ai rossoneri. Per convincere i brianzoli e anticipare la concorrenza da Torino pensano di offrire Fabio Miretti in cambio del trequartista che fa gola a tante big del nostro calcio.