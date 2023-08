Taremi Milan: pronto l’ultimo tentativo. Ecco su cosa puntano i rossoneri per provare a portare l’attaccante iraniano a Milanello

Secondo quanto riportato da Record, l’interesse del Milan per Mehdi Taremi è concreto e reale e per questo c’è da aspettarsi un ultimo tentativo.

Al momento c’è ancora differenza tra domanda e offerta, ma il club rossonero punta molto sia sulla volontà del giocatore che da tempo spinge per il trasferimento a Milanello, sia sul fatto che il suo contratto è in scadenza tra un anno e non è intenzionato a rinnovarlo.